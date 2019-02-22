صور.. عروض أزياء وأحذية بالشيكولاتة فى بلجيكا

إنطلق الخميس معرض للشوكولاتة فى العاصمة البلجيكية بروكسيل، حيث ارتدت العارضات أزياء مصنوعة من الشوكولاتة مزينة بحلويات أخرى.
أحد الفساتين التى تم عرضها فى عرض الشيكولاتة
كما شهد المعرض أشكالا مختلفة تم صنعها بالشيكولاتة، من بينها أحذية وكاميرات، بالإضافة إلى بعض أنواع الطيور الأخرى، مما أثار إعجاب الحضور، الذين يحرصون على حضور مثل هذه المعارض سواء من بلجيكا أو دول أوروبية أخرى.
ديكورات وأحذية وحقائب مصنوعة من الشيكولاتة
عارض يقدم طقم من الملابس المصنوعة من الشيكولاتة
عارضة أزياء ترتدى ملابس مصنوعة من الشيكولاتة
عارضة أزياء
فتاة ترتدى فستانا مصنوعا من الشيكولاتة
فستان بالشيكولاتة تقدمه عارضة أزياء
كاميرا
مسمار من الشيكولاتة
ملابس من الشيكولاتة فى عرض ببلجيكا
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