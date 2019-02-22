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الجمعة، 22 فبراير 2019 12:25 ص
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صور.. عروض أزياء وأحذية بالشيكولاتة فى بلجيكا

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:00 ص
صور.. عروض أزياء وأحذية بالشيكولاتة فى بلجيكا
رويترز
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إنطلق الخميس معرض للشوكولاتة فى العاصمة البلجيكية بروكسيل، حيث ارتدت العارضات أزياء مصنوعة من الشوكولاتة مزينة بحلويات أخرى.

أحد الفساتين التى تم عرضها فى عرض الشيكولاتة
أحد الفساتين التى تم عرضها فى عرض الشيكولاتة

كما شهد المعرض أشكالا مختلفة تم صنعها بالشيكولاتة، من بينها أحذية وكاميرات، بالإضافة إلى بعض أنواع الطيور الأخرى، مما أثار إعجاب الحضور، الذين يحرصون على حضور مثل هذه المعارض سواء من بلجيكا أو دول أوروبية أخرى.

 
ديكور على شكل أرنب من الشيكولاتة
ديكور على شكل أرنب من الشيكولاتة
ديكورات وأحذية وحقائب مصنوعة من الشيكولاتة
ديكورات وأحذية وحقائب مصنوعة من الشيكولاتة
عارض يقدم طقم من الملابس المصنوعة من الشيكولاتة
عارض يقدم طقم من الملابس المصنوعة من الشيكولاتة
عارضة أزياء ترتدى ملابس مصنوعة من الشيكولاتة
عارضة أزياء ترتدى ملابس مصنوعة من الشيكولاتة
عارضة أزياء
عارضة أزياء
فتاة ترتدى فستانا مصنوعا من الشيكولاتة
فتاة ترتدى فستانا مصنوعا من الشيكولاتة
فستان بالشيكولاتة تقدمه عارضة أزياء
فستان بالشيكولاتة تقدمه عارضة أزياء
كاميرا
كاميرا
مسمار من الشيكولاتة
مسمار من الشيكولاتة
ملابس من الشيكولاتة فى عرض ببلجيكا
ملابس من الشيكولاتة فى عرض ببلجيكا

 


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