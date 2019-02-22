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صور .. ضبط 15 طن لحوم وأسماك غير صالحة فى 19 محافظة خلال أسبوعين

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:02 م
صور .. ضبط 15 طن لحوم وأسماك غير صالحة فى 19 محافظة خلال أسبوعين المضبوطات
كتب عز النوبى
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أعلنت الدكتورة  منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا عن أن إجمالى مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال الفترة من 8 حتى 21  فبراير الجارى، بلغ 15 طنًا و297 كيلو أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدى بقرى وضأن ولحوم مجمده وكبده مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون فى 19 محافظة.

وقالت الدكتورة  منى محرز، فى بيان اليوم، إنه تم تحرير 273  محضرا قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمحافظات الإسكندرية والشرقية والغربية والمنيا و والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والقليوبية والسويس والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وسوهاج و قنا و البحر الاحمر والأقصر وأسوان.

وشددت الدكتورة  منى محرز، على أن ذلك يأتى فى إطار دور وزارة الزراعة في التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم و تأكيد علي وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تم ضبط 12  طنا و 64  كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى الصلاحية، وتم تحرير 134 محضرا للمخالفين، وضبط 3 طنا و233 كجم مضبوطات بعدد 139 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين و قرارات ومضبوطات مجهولة المصدر، وأن تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضبط المخالفين وقد كانت جميع الحملات التى قام بها البيطريون فى أنحاء الجمهوريه بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.

 
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