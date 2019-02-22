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صور.. شاهد الثلوج تغطى مدينة لاس فيجاس

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:44 ص
صور.. شاهد الثلوج تغطى مدينة لاس فيجاس الثلوج فى لاس فيجاس
كتب هيثم سلامة
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للمرة الثانية خلال أسبوع، تساقطت الثلوج فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث ضربت عاصفة قوية أدت إلى انخفاض فى درجات الحرارة وتسببت فى هطول الأمطار والثلوج. 

الثلوج تغطى مدينة لاس فيجاس (1)
 

وقالت الأرصاد الجوية بالولاية، أن مدينة هندرسون ، جنوب شرق لاس فيجاس، واجهت عواصف قوية حيث ارتفع الثلج على مسافة حوالى بوصة من على سطح الأرض، وانخفضت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

الثلوج تغطى مدينة لاس فيجاس (2)
 

وأعلنت أنه تم إغلاق طريق 106 الذى يربط لاس فيجاس وباهرومب بسبب تراكم الثلوج ، بينما تم إعادة فتحه بعد جرفها، ويربط الطريق المدينة بـ 15 ولاية، بينما انقطعت الكهرباء عن 2660 منزلا.

الثلوج تغطى مدينة لاس فيجاس (4)
 

وقال الحساب الرسمى لمطار ماكاران الدولى، وهو ثامن أكثر مطارات العالم إزدحاما فى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه قد توقف أكثرمن 150 رحلة بسبب سوء الأجواء الجوية، وطالبت من حاجزى الرحلات التأكد من إلغاء أو تأخير قبل الذهاب إلى المطار.

الثلوج تغطى مدينة لاس فيجاس (3)
تساقط الثلوج فى لاس فيجاس (1)
 
تساقط الثلوج فى لاس فيجاس (2)
 
تساقط الثلوج فى لاس فيجاس (3)
 
تساقط الثلوج فى لاس فيجاس (4)
 
تساقط الثلوج فى لاس فيجاس (5)
 
تساقط الثلوج فى لاس فيجاس (6)
 
تساقط الثلوج فى لاس فيجاس (7)
 
تساقط الثلوج فى لاس فيجاس (8)
 
تساقط الثلوج فى لاس فيجاس (9)
 
تساقط الثلوج فى لاس فيجاس (10)

 

 

 


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