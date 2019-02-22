صور.. ختام زيارة 22 سفير ودبلوماسى أفريقى لمدينة أبو سمبل

اختتمت وزارة السياحة اليوم الزيارة التى نظمتها لعدد 22 من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة بمدينة أبو سمبل، تحت شعار "أفريقيا واحدة .. قلب واحد" لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل.

وذكر بيان لوزارة السياحة اليوم، أن الفعالية حضرها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، والسيد ماجد أبو الخير وكيل اللجنة والسفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وشهدت ظاهرة التعامد صباح اليوم ما يقرب من 6500 زائر من أجانب من جنسيات مختلفة، ومصريين.

ومن جانبهم أبدى السفراء الافارقة عن سعادتهم برؤية هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، التى تعكس عظمة الحضارة الفرعونية وعبقرية الإنسان المصرى القديم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع الوزراء أمام معبدى أبو سمبل وبحيرة ناصر.