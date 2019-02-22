video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. ختام زيارة 22 سفير ودبلوماسى أفريقى لمدينة أبو سمبل

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:17 م
صور.. ختام زيارة 22 سفير ودبلوماسى أفريقى لمدينة أبو سمبل الدبلوماسون الأفارقة مدينة أبو سمبل
إضافة تعليق
اختتمت وزارة السياحة اليوم الزيارة التى نظمتها لعدد 22 من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة بمدينة أبو سمبل، تحت شعار "أفريقيا واحدة .. قلب واحد" لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل.

وذكر بيان لوزارة السياحة اليوم، أن الفعالية حضرها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، والسيد ماجد أبو الخير وكيل اللجنة والسفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وشهدت ظاهرة التعامد صباح اليوم ما يقرب من 6500 زائر من أجانب من جنسيات مختلفة، ومصريين.

ومن جانبهم أبدى السفراء الافارقة عن سعادتهم برؤية هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، التى تعكس عظمة الحضارة الفرعونية وعبقرية الإنسان المصرى القديم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع الوزراء أمام معبدى أبو سمبل وبحيرة ناصر.

 

PSX_20190222_134229
 

PSX_20190222_134659_1
 

PSX_20190222_135227
 

PSX_20190222_135338
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السياحة: 22 سفيرًا ودبلوماسيًا إفريقيًا شاهدوا تعامد الشمس على رمسيس الثانى

صور.. لأول مرة.. السفراء الأفارقة يشهدون فعالية تعامد الشمس على رمسيس الثانى بأبوسمبل.. 15 سفيرًا من الدول الإفريقية بالقاهرة وعائلاتهم يشاركون فى الحدث العالمى.. سفير الكاميرون: نشعر أننا كيان واحد

وزارة السياحة

السفراء

الدبلوماسين

الأفارقة

مدينة أبو سمبل

تعامد الشمس




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة