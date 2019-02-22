صور.. البحث عن متهمين بمساعدة تشكيل عصابى فى تزوير مستندات سيارات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف مباحث الجيزة، تحرياتها للتوصل لهوية المتهمين، بمساعدة أفراد تشكيل عصابى فى تزوير المستندات والأوراق الخاصة بعدد من السيارات المسروقة لبيعها.

وكشفت التحريات أن 3 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وبيعها بأوراق مزورة، أو مساومة أصحابها على إعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية.



المتهمون سرقوا السيارات من الدقهلية والجيزة المتهمون سرقوا السيارات من الدقهلية والجيزة

وأكدت تحريات رجال المباحث أن 2 من المتهمين يقيمان بمدينة كرداسة، والثالث يقيم بمدينة المنصورة، حيث يسرقون السيارات من محافظتى الدقهلية والجيزة، ويغيرون معالمها لبيعها بمستندات مزيفة، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم.

ومن جانبها أمرت نيابة كرداسة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية لتسليم السيارات لأصحابها.



أفراد التشكيل العصابى أفراد التشكيل العصابى

تم ضبط المتهمين بعد أن كشفت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد بتكوين كلا من"ياسر.م" و"شبل.ع" و"محمد.ع" عاطلين، تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات.

وبإعداد كمين لهم تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عصام ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر بسرقة 17 سيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.



عدد من السيارات المسروقة عدد من السيارات المسروقة