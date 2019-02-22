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صور.. اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال إحياء الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمى

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:16 م
صور.. اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال إحياء الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمى تظاهرات فى فلسطين
أ ش أ
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، على المشاركين فى مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية فى الذكرى الـ 25 على مجزرة الحرم الإبراهيمى الشريف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

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وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين ما أدى إلى إصابة طفل على الأقل بعيار "مطاطي" والعشرات بحالات اختناق.

وكانت المسيرة التى نظمتها حركة "فتح"، والفصائل الوطنية، قد انطلقت عقب صلاة الجمعة من مسجد على البكاء، وصولا لمدخل الخليل القديمة" ساحة البلدية" تطالب برفع الإغلاق على مدينة الخليل، وفتح الشوارع المغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ورحيل المستوطنين، ووقف الانتهاكات الاحتلالية بحق أهالى الخليل القديمة.

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ورفع المشاركون فى المسيرة، الإعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المطالبة برحيل الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه عن الخليل، والمنددة بممارسات المستوطنين ضد أهالى الخليل القديمة، وانتهاكات الاحتلال وإجراءاته فى الحرم الإبراهيمى وضد المصلين، وإجراءات الاحتلال الأخيرة ضد بعثة التواجد الدولى فى الخليل.

من ناحية أخرى، تصدى مجموعة من المواطنين لاعتداءات مستوطنين على أراض زراعية فى قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

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وقال مدير هيئة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية إن الأهالى فى بيت تعمر تصدوا للمستوطنين الذين اعتدوا على أراضى المواطنين، وقاموا بزراعة أراض زراعية خاصة بجانب مستعمرة "نوكديم" تعود ملكيتها لعشيرة الزواهرة.

ومن جهة أخرى أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة اليوم الجمعة، فى قرية المغير شمال شرق رام الله.

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