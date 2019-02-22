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صور.. آلاف المتظاهرين فى الجزائر يحتجون على ترشيح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:31 م
صور.. آلاف المتظاهرين فى الجزائر يحتجون على ترشيح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة مظاهرات الجزائر
كتب- هاشم الفخرانى
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خرج جزائريون في احتجاجات، الجمعة، ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وذلك فى العاصمة الجزائر ومدينة عنابة الساحلية، رغم الحظر الذى يفرضه نظام بوتفليقة على التظاهر منذ عام 2001.

 

مظاهرات الجزائر
مظاهرات الجزائر

 

وبحسب ما بثته شبكة "CNN" فقد حمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "لا للعهدة الخامسة"، كما رفعوا "الكارت الأحمر"، مطالبين بعدم استمرار بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، فى السلطة، وأظهرت لقطات مصورة مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.

 

جانب من مظاهرات الجزائر
جانب من مظاهرات الجزائر

 

جاءت الاحتجاجات بعد إعلان الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سوف يتوجه، الأحد المقبل، إلى جنيف "من أجل إقامة قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

متظاهرة جزائرية
متظاهرة جزائرية

 

وكان بوتفليقة أعلن، فى 10 فبراير الجارى، ترشحه لولاية خامسة، فى الانتخابات المقررة فى 18 أبريل المقبل، عبر "رسالة إلى الأمة"، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

 

مظاهرات الجزائر
مظاهرات الجزائر

 

وقال بوتفليقة في رسالته النصية: "بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قط، بل وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض".

 


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