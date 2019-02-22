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صرخات هيثم:زوجتى اتهمتنى بالشذوذ والعجز الجنسى وأمها اتهمتنى بمحاولة اغتصابها

الجمعة، 22 فبراير 2019 05:00 ص
صرخات هيثم:زوجتى اتهمتنى بالشذوذ والعجز الجنسى وأمها اتهمتنى بمحاولة اغتصابها خلافات زوجية_صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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" 6 أشهر داخل عش الزوجية كانت كفيلة بأن تصيبنى بالاكتئاب الحاد وتجعلنى أترك مصر بشكل نهائى وأنتقل للعمل بالسعودية بعد أن رأيت الجحيم على يد زوجتى ووالداتها التى لا تعرف الرحمة وتفنن فى التسبب لى بالإيذاء ".

 

بتلك الكلمات بدأ الزوج "هيثم.م.خ" دعواه التى أقامها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة لإثبات نشوز زوجته .

وأضاف الزوج :"طالبتنى بالطلاق مقابل التنازل عن ملكية شقتى وسيارتى كتعويض لها عن فشل زيجتنا رغم أنها السبب الرئيسى فى الخلافات التى نشبت بينا وعندما رفضت وطلبت الطلاق بشكل ودى وأن يأخذ كل منا حقوقه كاملة ويسترد ما دفعه ثارت وأصيبت بالجنون وبدأت فى إلحاق الأذى بى وطلب أشياء غريبة ".

 

واستطرد هيثم :" زوجتى تعمل بنفس الشركة التى أعمل فيها وتظاهرت أمامى خلال فترة الخطوبة بالطيبة والجدعنة والتدين، وبعدها حددنا موعد الزفاف وانتقلنا لعش الزوجية، وهناك تحولت إلى غول مرعب لا تهتم إلا بالأموال وتهمل نظافتها ونظافة المنزل ، ثم شوهت سمعتى باتهامات كيدية منها  أننى شاذ وعاجز عن تلبية حقوقها الزوجية ".

 

 وتابع:"أصبت باكتئاب حاد وأصبحت أتردد على الأطباء من كثرة الضغوط وتركت وظيفتى وهربت ولكنها لم تتركنى فى حالى ولاحقتنى بالدعاوى القضائية والبلاغات، وعندما رفضت التواصل معها حررت والداتها بلاغ اتهمتنى فيه بالتحرش بها ،رغم أننى خارج مصر واستعانت بشهود زور لتدمر حياتى".

 


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