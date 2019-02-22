"صحة القليوبية" تعلن فحص 35 ألف تلميذ بحملة الكشف عن الأنيميا والسمنة

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد التلاميذ الذين تم الكشف عليهم بالمبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس بالمحافظة 35 ألف تلميذ فى المراحل الابتدائية، مشيرا إلى أن الحملة هى امتداد للمبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قطاع الصحة.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة ظهور حالات إيجابية يتكفل التأمين الصحى بكل الإجراءات العلاجية والتشخيصية المتقدمة للعلاج، حيث يتم ربط مجموعات الكشف بشكل مباشر مع غرفة العمليات بوزارة الصحة للوقوف على النسب التى تم الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه يوجد 150 جهاز ديجيتال بالمحافظة لتحليل الأنيميا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستهدف من حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس بالمحافظة 770949 تلميذا، بـ958 مدرسة تعليم خاص وقطاع الأزهر بكل قرى ومدن المحافظة.