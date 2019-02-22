video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة القليوبية" تعلن فحص 35 ألف تلميذ بحملة الكشف عن الأنيميا والسمنة

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:36 ص
"صحة القليوبية" تعلن فحص 35 ألف تلميذ بحملة الكشف عن الأنيميا والسمنة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد التلاميذ الذين تم الكشف عليهم بالمبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس بالمحافظة 35 ألف تلميذ فى المراحل الابتدائية، مشيرا إلى أن الحملة هى امتداد للمبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قطاع الصحة.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة ظهور حالات إيجابية يتكفل التأمين الصحى بكل الإجراءات العلاجية والتشخيصية المتقدمة للعلاج، حيث يتم ربط مجموعات الكشف بشكل مباشر مع غرفة العمليات بوزارة الصحة للوقوف على النسب التى تم الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه يوجد 150 جهاز ديجيتال بالمحافظة لتحليل الأنيميا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستهدف من حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس بالمحافظة 770949 تلميذا، بـ958 مدرسة تعليم خاص وقطاع الأزهر بكل قرى ومدن المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية اليوم بمركز طوخ تضم 6 تخصصات

اخبار القليوبية

صحة القليوبية

الرئيس السيسى

الكشف عن الانيميا والتقزم

التأمين الصحي




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة