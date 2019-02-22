سهرة خاصة على تلفزيون فرنسا من سفح الهرم 11 مارس احتفاء بمعرض كنوز الفرعون

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كشف سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو السفير إيهاب بدوى اعتزام التلفزيون الفرنسى تقديم سهرة خاصة تبث مباشرة عند سفح الأهرامات بمناسبة افتتاح اكبر معرض للآثار الفرعونية بالعاصمة الفرنسية "باريس" منذ عقود.

وقال السفير إيهاب بدوى -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن حلقة خاصة من البرنامج الثقافى الفرنسى الشهير "ستوبيفيان" (مذهل) سيتم عرضها فى 11 مارس المقبل على شاشة قناة "فرانس ٢" ، التى تعد من أهم قنوات التلفزيون الفرنسى من حيث نسب المشاهدة والتأثير، وستسلط الضوء، بمشاركة أشهر علماء المصريات الفرنسيين، على معرض "كنوز الفرعون" المرتقب تنظيمه خلال الفترة من 23 مارس الى 15 سبتمبر 2019 فى قاعة "جراند هال دو لا فيليت" بباريس لعرض نحو 150 قطعة أثرية من مقبرة الملك توت عنخ آمون بينها أكثر من خمسين قطعة تعرض للمرة الأولى خارج مصر.



وأكد السفير مجددا أن هناك اهتماما كبيرا فى الاوساط الإعلامية والثقافية الفرنسية بهذا المعرض الفريد من نوعه، التى ستعد باريس محطته الثانية من أصل عشر مدن كبرى، والذى يتزامن مع الاحتفال بالعام الثقافى المصرى الفرنسى 2019، وما يتضمنه من فعاليات عديدة ومتنوعة للاحتفاء بالعلاقات الثقافية التاريخية بين مصر وفرنسا.



وأوضح أن هذا الحدث يأتى بعد 52 عاما من معرض "توت عنخ أمون وزمنه" الذى أقيم فى قصر "لو بوتى باليه" بباريس عام 1967 لعرض 45 قطعة فقط للفرعون الذهبى ، وأطلق عليه آنذاك "معرض القرن" والذى لا يزال متصدرا الارقام القياسية من حيث عدد المترددين حيث جذب أكثر من 1,2 مليون زائر.

وقال السفير إيهاب بدوى سفير مصر لدى باريس إن الشعب الفرنسى لا يزال من أكثر الشعوب انبهارا وولعا بالحضارة الفرعونية والتراث المصرى القديم.