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سلطان القاسمى يصدر قانونا بتنظيم هيئة "الإذاعة والتليفزيون"

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:05 م
سلطان القاسمى يصدر قانونا بتنظيم هيئة "الإذاعة والتليفزيون" الشيخ سلطان القاسمى
إيمان حنا
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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون ووفقاً للقانون يكون مقر هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون الرئيس بمدينة الشارقة، بحسب "البيان" الإماراتية، ويجوز للهيئة بناءً على موافقة مجلس الشارقة للإعلام واعتماد المجلس التنفيذى لإمارة الشارقة أن تُنشئ مكاتب وفروعاً لها فى باقى مدن ومناطق الإمارة.

 

وتهدف هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون إلى المساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية وتوظيف أفضل الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتعزيز دور الإعلام في جميع المجالات، وخاصة في بناء المجتمع والأسرة وترابطها وتعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام في إمارة الشارقة مع وسائل الإعلام الأخرى وتطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية والتميز والإبداع والحرية المسؤولة.


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