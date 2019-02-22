سكين الجزار قتلته أثناء تقطيع اللحوم فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

فارق جزار الحياة نتيجة إصابته بجرح نافذ بسكين، حيث أصاب نفسه بالخطأ أثناء تقطيعه اللحوم بمحل الجزارة الذى يعمل به ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد نقل جزار إلى المستشفى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالبطن ومفارقته الحياة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه النقيب كريم عبد الرزاق، أن المتوفى يدعى "محمود.ص" جزار، أثناء عمله فى تقطيع اللحوم بمحل الجزارة ببولاق الدكرور، أصاب نفسه بالخطأ ما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.