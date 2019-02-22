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روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لتسليح المعارضة فى فنزويلا

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:28 م
روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لتسليح المعارضة فى فنزويلا لافروف وزير الخارجية الروسى
رويترز
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اتهمت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة الولايات المتحدة وحلفاءها فى حلف شمال الأطلسى ببحث تسليح المعارضة فى فنزويلا وزعمت أن واشنطن تنشر قوات خاصة ومعدات بالقرب من البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية.

وأشارت موسكو لمعلومات غير محددة لدعم تأكيداتها بشأن خطط تسليح المعارضة لكنها لم تذكر هذه المعلومات أو تقدمها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن قافلة المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا قد تؤدى لاشتباكات وتوجد ذريعة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو حليف موسكو.


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