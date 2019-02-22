روسيا تؤكد التزامها بمواعيد توريد منظومات صواريخ "إس-400" إلى الهند

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أفاد أناتولى بونتشوك نائب مدير الهيئة الفيدرالية الروسية لشئون التعاون العسكري-التقني، بأنه تم توقيع العقد الخاص بتوريد منظومات صواريخ الدفاع الجوى من طراز "إس-400" إلى الهند فى أكتوبر عام 2018، وسيتم توريد هذه المنظومات وفقا للمواعيد المقررة بموجب العقد المذكور.

وقال بونتشوك، خلال مشاركته فى فعاليات معرض "أيروإنديا" الذى يجرى حاليا فى مدينة بنجالور الهندية، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن موسكو "تأخذ فى الحسبان إلى أقصى حد" رغبات الجانب الهندى بشأن موعد بدء توريد منظومات "إس-400".. ووصف بونتشوك هذه الصفقة بأنها "ذات علامة فارقة وغير مسبوقة".



ويكلف شراء خمسة أفواج من أحدث صواريخ الدفاع الجوى بالنسبة لنيودلهى ما قيمته 5.43 مليار دولار، وبذلك تصبح الهند هى الدولة الأجنبية الثالثة فى العالم التى تحصل على هذه المنظومات بعد الصين وتركيا.