رفع مخلفات وتراكمات الأتربة أسفل كوبرى أبيس وجمرك الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

قام اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة عملية رفع وجمع تراكمات الأتربة أسفل كوبرى أبيس، مع استكمال وضع الحواجز الخرسانية الفاصلة بين أسفل الكوبرى ومسار السيارات، مما ينظم حركة المرور ويغير فى شكل المكان.

كما تابع السكرتير المساعد، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الصبة خلف السور الشرقى لمطار النزهة، حيث تم رفع الأتربة وتجريف شارع الصبة بطول يقرب من 4 كم على مدار يومين، وقد تم رفع كميات كبيرة من الأتربة كانت تتسبب فى إعاقة حركة المرور، وتؤدى إلى حدوث انسدادات بشبكات صرف الأمطار بالمنطقة.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، كلف السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال تجميل المدينة ورفع الأتربة أولا بأول، وذلك منعا لانزلاقها داخل شنايش تصريف الأمطار وإعاقتها لعملية نظافة الشوارع بنطاق الأحياء، كما وجه المحافظ اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة بالمتابعة المستمرة مع الأحياء لرفع تجمعات الأتربة وتجميل وتشجير الشوارع الرئيسية.

من جهه أخرى قامت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى الجمرك، بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الحى والإشراف على أعمال النظافة اليومية ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، حيث قامت وحدة التدخل السريع بالحى برفع 32 طنا من تجمعات القمامة المتواجدة فى جميع شوارع وميادين الحى.

كما قامت وحدة التدخل السريع بمعاونة منطقة آثار رأس التين برفع مخلفات قص وتقليم الأشجار بالحدائق، بالإضافة إلى متابعة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية بنطاق الحى، وتم تجريف الشوارع بمنطقة المنشية وخلف جامعة سنجور.