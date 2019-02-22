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رانيا المشاط و4 وزراء يشهدون فعالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:14 ص
رانيا المشاط و4 وزراء يشهدون فعالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى
كتبت - آمال رسلان
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شاركت صباح اليوم، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الآثار الدكتور خالد العنانى، آلاف السياح الذين توافدوا على معبد أبو سمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى فى ذكرى تولية العرش.

وضم الوفد أيضا وزراء والاتصالات الدكتور عمرو طلعت، والاستثمار  سحر نصر والثقافة ايناس عبدالدايم، بالإضافة إلى السفراء الافارقة في مصر يضم  15 سفيرا أفريقيا و7قائمين بالأعمال لسفارتهم بالقاهرة وعائلاتهم، من بينهم سفراء الكاميرون وزامبيا وغينيا وكينيا واريتريا والجابون.
 
وشهد الحدث العالمى، حضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والعالمية لتصويره، وتقدر الأعداد التى شاهدت التعامد هذا العام 5 آلاف سائح من جميع الجنسيات وبشكل خاص للصين.
  
وتحرص وزارة السياحة على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة للترويح لمصر سياحيا، وإلقاء الضوء على الإمكانيات السياحية التى تتمتع بها كل مدينة سياحية على حدا Branding by destnation .
 
ونظمت الوزارة، زيارة السفراء الافارقة الى أبوسمبل لمتابعة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني بمعبد ابوسمبل؛ حيث ان هذه الاحتفالية هى أول حدث أفريقى يتم تنظيمه هذا العام ، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، واستضافتها لكأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل.
 
من جانبهم أعرب السفراء الأفارقة عن سعادتهم بمشاهدة الظاهرة الفريدة ؛ مؤكدين بأن مصر مليئة بالأثار العظيمة وتاريخ مجيد؛ ، مؤكدين على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التى تحمل دلالات ورسائل كبيرة للعالم، وتعكس دور مصر الريادى داخل القارة السمراء، خاصة مع رئاستها للاتحاد الإفريقي.
5-وزراء-وسفراء-الدول-الإفريقية
 

 

5-وزراء-ومحافظ-أسوان-أمام-معبد-أبوسمبل
 

 

المتابعون-أمام-المعبد
 

 

قدس-الأقداس
 

 

محافظ-أسوان-والوزراء-داخل-قدس-الأقداس
 

 

معبد ابو سيمبل (2)
 

 


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وزارة السياحة

رانيا المشاط

ابو سمبل




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