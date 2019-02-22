رئيس بيلاروسيا: نخطط لاتخاذ إجراءات للرد حال نشر واشنطن صواريخ فى أوروبا

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أكد الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو أنه فى حال نشرت واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا، فإن بلاده ستخطط إلى جانب موسكو لاتخاذ إجراءات للرد.

وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية العسكرية البيلاروسية اليوم الجمعة، "لقد فسخ الأمريكيون معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وسينشرون صواريخ فى أوروبا؛ لذلك علينا إلى جانب روسيا التفكير بإجراءات للرد".



فى نفس الوقت، أعلن لوكاشينكو استعداد بلاده للحوار مع حلف شمال الأطلسى "الناتو" على أسس من المساواة والشفافية، قائلا "كدولة ذات سيادة، فإن بيلاروسيا مستعدة لحوار بناء؛ بما فى ذلك مع حلف شمال الأطلسى على أساس مبادئ التكافؤ والشفافية".



وأضاف: "نحن لا نضع حاجزا بيننا وبين أى كان، ونحن مستعدون لإجراء هذا الحوار"، موضحا أن مينسك لها مصالحها الخاصة، ويتعين أن يحترمها الشركاء، وأولئك الذين يريدون التعاون معها.



كانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أكدت أمس الخميس أن بيلاروسيا تحافظ على مسار استراتيجى للشراكة مع روسيا، ولكنها ترى الحاجة إلى تحسين تدريجيى فى العلاقات مع الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى "ناتو" والاتحاد الأوروبى.