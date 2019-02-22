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رئيس الوزراء يلتقى المجلس التصديرى للأثاث الأحد المقبل لبحث فرص وتحديات القطاع

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:00 ص
رئيس الوزراء يلتقى المجلس التصديرى للأثاث الأحد المقبل لبحث فرص وتحديات القطاع مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب إسلام سعيد
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كشف عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، عن لقاء مرتقب لقيادات المجلس التصديرى للأثاث مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع الأثاث والفرص الواعدة لهذا القطاع.
 
 
وأضاف شولح فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن اللقاء مقرر عقده يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تؤكد حرص الحكومة على دعم وتنمية الصادرات المصرية خاصة فى ظل تراجع ملحوظ فى صادرات قطاع الأثاث خلال الأعوام الماضية.
 
 
وأشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، إلى أن المشاركة في المعارض الخارجية للقطاع تراحعت بشكل حاد عقب تحرير سعر الصرف، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة وتراجع مخصصات المعارض الخارجية.
 
 
وبشأن التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات حول خطة المعارض للعام المالى 2019 -2020 ، قال شولح ، إن عدد كبير من الشركات تعزف عن الاشتراك في المعارض لارتفاع التكلفة، مضيفا " المساحات التي يحتاجها المصدر لعرض منتجات الأثاث فى المعارض تكون كبيرة وحتى إذا تحملت الهيئة 50% من التكلفة فإن المبلغ المتبقى يكون مرتفع فأحد المعارض تصل تكلفة الاشتراك فيه 4 ملايين جنيه ".
 
 
وعن المشاركة فى معرض فيرنكس أند ذا هوم، أكد أن المعرض يلقى قبولا لدى قطاع كبير من المستهلكين وكذلك الشركات إضافة إلى بعثة المشترين الأجانب التى يصل عددها إلى 161 فرد.
 
 
وعن إمكانية تنظيم دورة أخرى لمعرض فيرنكس، أكد شولح عدم وجود نية لإقامة دورة جديدة من المعرض، وتم الاتفاق على اقامة دورة واحدة فى العام.
 
 

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المجلس التصديري للأثاث

صناعة الأثاث

اخبار الاقتصاد

عبده شولح




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