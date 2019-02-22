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رئيس الاتحاد الأوروبى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:46 م
رئيس الاتحاد الأوروبى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية الرئيس الرومانى يصل شرم الشيخ
كتب إبراهيم حسان
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وصل الرئيس الرومانى ورئيس الاتحاد الأوروبى كلاوس يوهانس، إلى شرم الشيخ للمشاركه فى فعاليات القمة العربية - الأوروبية، بحسب التليفزيون المصرى.

 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد غد، الأحد، فعاليات القمة العربية- الأوروبية، والتى تعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة شرم الشيخ.

 

وتستمر القمة لمدة يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.


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شرم الشيخ

القمة العربية

الرئيس الرومانى




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