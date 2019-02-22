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"خلى بالك "..السجن عقوبة من يبتز أو يهدد المواطنين عبر السوشيال ميديا

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:00 ص
"خلى بالك "..السجن عقوبة من يبتز أو يهدد المواطنين عبر السوشيال ميديا فيس بوك - ارشيفيه
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثيرون عن عقوبة تهديد الأشخاص عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى، و"اليوم السابع" يكشف العقوبة التى تنتظر المتهمين بابتزاز وتهديد المواطنين عبر مواقع السوشيال ميديا.

 

قال المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون جرم تلك الأفعال وفقا للمادة 327 والتى تنص "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

 

وأوضح المحامى بالنقض،  أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس "تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال"

 

 


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