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جدل بين الجيش اللبنانى وسفارة سويسرا حول وقف شحنة أسلحة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:35 ص
جدل بين الجيش اللبنانى وسفارة سويسرا حول وقف شحنة أسلحة.. اعرف التفاصيل الجيش اللبنانى - أرشيفية
كتب محمد رضا
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نفى وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، الخميس، صحة الأنباء التى انتشرت على وسائل الإعلام بشأن فقدان أسلحة سويسرية كانت مقدمة للجيش اللبنانى، معتبرًا أن كل ما تناولته وسائل الإعلام هو غير دقيق وغير صحيح جملة وتفصيلًا.

وفى حديث صحفى نقلته وكالة "النشرة" اللبنانية، قال بو صعب، "إننا لن نسمح بأى إساءة يتعرض لها ​الجيش اللبنانى،​ وعلى من يريد معرفة الحقيقة أن يسأل ​السفيرة السويسرية​ فى لبنان"، مشيرًا إلى أنه على من يطلق معلومات تسىء للجيش توخى الحذر، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة.

إلا أن السفيرة السويسرية فى لبنان، أكدت فى حديث أجرته معها قناة "LBCI" اللبنانية، اتخاذ الحكومة السويسرية قرارًا بمنع بيع الأسلحة إلى لبنان، ومن جهته، أوضح الجيش اللبنانى، للقناة، أنه لم يشتر يومًا أية قطعة سلاح من سويسرا، كما أنه لم يتلق منها أية هبة عسكرية.

 


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