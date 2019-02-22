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تيريزا ماى تواجه تمرد عشرات النواب المحافظين لاستبعاد "بريكست بدون اتفاق"

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:05 م
تيريزا ماى تواجه تمرد عشرات النواب المحافظين لاستبعاد "بريكست بدون اتفاق"
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "التليجراف" إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تواجه تحديا من 100 من النواب المحافظين الذين سيحاولون إجبارها على تأجيل البريكست لو لم تستطع التوصل إلى اتفاق.

 

 ويهدد التواب بتمرد لو لم يحصل اتفاق ماى على أغلبية فى البرلمان الأسبوع المقبل. مجموعة تشمل أنواب من أنصار البقاء وآخرين من أنصار الرحيل، يطالبون بتصويت حر فى مجلس العموم على  خطوة تهدف لاستبعاد خيار البريكست بدون اتفاق من طاولة المفاوضات.

 

وفى خطاب تم إرساله باسم الجماعة، أعرب النواب عن قلقهم الشديد من احتمال الخروج بدون اتفاق، وأشار الخطاب إلى وجود أعضاء عديدين ينون دعم التعديلات التى تستبعد خيار "البريكست" بدون اتفاق" وتؤجل الخروج من الاتحاد الأوروبى لو بدا مرجحا أنه سيتم رفض خطة الحكومة.

 

 وحذرت المجموعة من أن حوالى ألف من الأعضاء المعتدلين من حزب المحافظين مستعدين للتمرد ضد الحكومة لإجبار ماى على تأجيل البريكست ما لم تستطع التوصل إلى اتفاق.

 وبحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن حوالى 25 من الأعضاء مستعدين للتمرد والتصويت على تأجيل البريكست ما لم تستبعد ماى سيناريو الخروج بدون اتفاق. يأتى هذا فى الوقت الذى كان من المقرر فيه عقد محادثات جديدة بشأن البريكست الأسبوع المقبل مع اتجاه ماى إلى مواجهة قادمة فى البرلمان حول موقفها من الانسحاب من الاتحاد الأوروبى.

 

 

 

 


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