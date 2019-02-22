تنفيذ 960 حكما فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها قضيتين سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و91 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

وضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قضية اتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا جنائية، و14 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و87 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و929 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 960 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، و341 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات .