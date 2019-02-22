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الجمعة، 22 فبراير 2019 06:18 م
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تنفيذ 960 حكما فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:48 م
تنفيذ 960 حكما فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم حمله امنيه -ارشيفية
الفيوم رباب الجالى
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شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها قضيتين سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و91 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

وضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قضية اتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا جنائية، و14 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و87 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و929 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 960 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، و341 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات .


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