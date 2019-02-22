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تموين كفر الشيخ تعلن توزيع 3400 بطاقة تموين ذكية بدل "تالف وفاقد"

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:38 م
تموين كفر الشيخ تعلن توزيع 3400 بطاقة تموين ذكية بدل "تالف وفاقد" فسيخ فاسد-ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية،إن المديرية تسلمت 3400 بطاقة تموينية ذكية، ما بين بدل تالف وبدل فاقد وجديدة، مؤكداً أن المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه بفرز تلك البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، لتسليمها لأصحابها.

وأضاف الهابط، أن حملة إدارات التموين بعدد من المراكز حررت 40 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز لنفص وزن الأرغفة ما بين 18 جراما لـ 25 جراما، ومحاضر ضد أصحاب المحال المخالفة، كما تم ضبط 85 كيلو لحم بلدي، ومذبوحة خارج السلخانة، وتم التحفظ عليها بإحدى الثلاجات بموجب استلام، كما تمكنت الحملات من ضبط صاحب محل بيع فسيح وأسماك مملحة، لحيازته 3 براميل غير صالح للاستخدام الآدمي، بإجمالى 95 كيلو فسيخ منتهى وغير صالح للاستهلاك الآدمى.


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