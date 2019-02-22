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تعيين علاء الدين عبد الفتاح قائمًا بأعمال رئيس هيئة التخطيط العمرانى

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:14 ص
تعيين علاء الدين عبد الفتاح قائمًا بأعمال رئيس هيئة التخطيط العمرانى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتولى المهندس علاء الدين عبدالفتاح على مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية، القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وكانت مصادر بوزارة الإسكان، أكدت لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يُعد حاليًا حركة تنقلات جديدة داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل ضخ دماء جديدة.

وأوضحت المصادر، أن الحركة ستشمل مدينة 6 أكتوبر، ونقل المهندس علاء منيع رئيس الجهاز الحالى لديوان هيئة المجتمعات العمرانية، كما ستشمل الحركة تغيير رئيس جهاز العاشر من رمضان، وترقية المهندس عبد الرءوف الغيطى من منصب نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، ليشغل منصب رئيس جهاز مدينة الشروق.

وأشارت المصادر، إلى أن الحركة الجديدة ستشمل عددًا كبيرًا من الشباب وترقيتهم لرؤساء أجهزة المدن لمتابعة المشروعات والتواجد الميدانى بأكبر قدر ممكن داخل الميادين والمشروعات.


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عاصم الجزار

الهيئه العامه للتخطيط




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmad

الله ينور عليك

التخطيط العمراني وروءساء المدن الجديدة كانوا علامات استفهام كبيرة، عقبال المحليات كلها. مصر بتنضف

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