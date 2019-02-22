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تعرف على محاذير "الصحة" للعاملين بالمنشآت الغذائية أثناء التعامل مع الأغذية

الجمعة، 22 فبراير 2019 05:00 ص
تعرف على محاذير "الصحة" للعاملين بالمنشآت الغذائية أثناء التعامل مع الأغذية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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حددت وزارة الصحة والسكان سلسلة من المحازير التى يجب تجنبها فى التعامل مع الأغذية داخل المنشآت الغذائية، نظرًا لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين.
 
 
قطاع الطب الوقائى لوزارة الصحة حدد هذه المحاذير فى السطور التالية التى يجب على العاملين فى المنشآت الغذائية اتباعها.
 
 
1- لمس الأنف أو حك الجلد أو الشعر أو الوجه. 
2- لمس الأغذية الطازجة أو المطهية مثل السلطة عن طريق اليد.
3- استعمال ألواح التقطيع أو الأدوات مثل السكاكين لأنواع مختلفة من الأطعمة.
4- الأكل أو تناول المشروبات أو التدخين فى أماكن العمل.
5- البصق أو التمخط فى أماكن العمل.
6- النفخ فى الأطعمة لتبريدها.
7- الابتعاد عن العمل عند الإصابة بهذه الأعراض مثل نزلات البرد واصفرار العين وظهور بثور باليد ووجود صديد بالأذن والإسهال.

 


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الصحة

العاملين بالمنشأت الغذائية




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