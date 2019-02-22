تزامنا مع عيد استقلال الكويت.. فيديو من التاريخ لمشاركة ولى عهد أبوظبى بذكرى التحرير

كتب آسر أحمد

يحتفل العرب بشكل عام والكويت بشكل خاص فى فبراير من كل عام بذكرى تحرير دولة الكويت من احتلال العراق بقيادة صدام حسين عام 1990 والتى تدخل على أثرها العديد من الدول العربية لصد الهجوم المباغت الذى قادته العراق.

وتزامناً مع احتفالات ذكرى تحرير الكويت، والتى تتواكب مع احتفالات اليوم الوطنى الكويتى، وهو ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، تداول الكثير من الكويتيين والإماراتيين، مقطع فيديو من الذاكرة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، أثناء مشاركته فى قيادة الجيش الإماراتى لتحرير الكويت من القوات العراقية.

وهنأ كثير من المدونين الإماراتيين الشعب الكويتى على الذكرى التى تتزامن سنوياً مع نهاية شهر فبراير، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، حيث ظهر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، فى مقطع الفيديو المتداول، فى شوارع دولة الكويت ووسط المواطنين والأطفال لطمأنتهم.



الشيخ محمد بن زايد

ويظهر فى خلفية الفيديو صوت يشيد بقرارات الشيخ زايد آل نهيان - آنذاك - قائلاً "سنة 90 احتلت الكويت، الله يحفظ الكويت وشعبها، والشيخ صباح.. الشيخ زايد، طلب التطوع وكنا بنفكر أن يجينا بين 40 و50 ألف ووصلت الأعداد لأكثر من ذلك بكثير وصلت لـ 80 ألف ووقفنا التطوع".



محمد بن زايد فى الكويت

الاطفال يرحبون بمحمد بن زايد



الشيخ محمد بن زايد