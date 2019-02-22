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ترامب: لا تراجع عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:59 م
ترامب: لا تراجع عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن قراره بإبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا لا يعني تراجعا عن قراره سحب كامل القوات الأمريكية منها.

 

وأضاف ترامب للصحافيين - في البيت الأبيض حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة - "أنا لا أتراجع عن قراري، إنه جزء صغير جدا من الناس الذين كنا ننشرهم في سوريا"، مشيرا إلى أكثر من ألفي جندي منتشرين حاليا في البلد الذي تمزقه الحرب.

كما حذر الرئيس الأمريكي من "وضع شديد الخطورة" بين الهند وباكستان، بعد اعتداء ضد القوات الهندية في كشمير خلف قتلى.

وقال ترامب إن "الوضع خطير جدا بين البلدين".

وحول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، شدد ترامب على أن "الانسحاب الأمريكي من كوريا الجنوبية غير مطروح".

 

 


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ترامب

سوريا

القوات الامريكية

واشنطن




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