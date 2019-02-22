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الجمعة، 22 فبراير 2019 01:42 م
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تداول 430 شاحنة بضائع و20 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:20 م
تداول 430 شاحنة بضائع و20 سيارة بموانئ البحر الأحمر سفينه شحن-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19 سفينة بالإضافة لسفينة بالغاطس الخارجى وتم تداول 430 شاحنة بضائع و20 سيارة.

وشملت حركة الواردات 134 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 296 شاحنة بضائع و9 سيارات .

وفى ميناء سفاجا تمت مغادرة ثلاث سفن وهى Meraha ، وادى الكرنك، الحرية بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى محبة، الحرية 2، نما إكسبريس وغادرت السفينتان نما إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى برنسيسة، بريدج، سينا .

على جانب آخر شهد مبناء بورتوفيق مغادرة السفينة Pegasus 1 وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض .

 

 


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