تخصيص 15 إلف فدان لطرحها أمام المستثمرين لزراعة النخيل بالفرافرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن المهندس عبد الحكم الجبالي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بأنه تم تخصيص أرض بمساحة 10 الاف فدان بزمام شمال قري الكفاح لطرحها أمام كبار المستثمرين وكذلك مساحة 5 الاف فدان لصغار المستثمرين كمناطق خاصة لزراعة النخيل فقط .

وأكد الجبالي بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتوسع في زراعة النخيل علي أرض المحافظة وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتخصيص مناطق للإستثمار الزراعي تطرح أمام المستثمرين لزراعة أنواع جديدة من التمر كالبارحي والمجدول بجانب الانواع المتداولة بكافة مراكز المحافظة بإجراءات ميسرة وذلك لمضاعفة الإنتاج وتحقيق عائد إقتصادي يساهم في وضع المحافظة كمركزعالمي في إنتاج التمر بأنواعة والصناعات المرتبطة وكذلك رفع مستوي معيشة الفلاح علي أرض الوادي الجديد.