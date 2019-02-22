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تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:24 ص
تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي - ارشيفية
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة تأخر إقلاع  8 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة، ورحلة الخطوط طيران الاتحاد 568 المتجهة إلى أبوظبي، ورحلة خطوط العربية للطيران 9621 المتجهة إلى الشارقة تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة.
 
وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط العمانية 408  المتجهة إلى مسقط، ورحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة الكويت، ورحلة الخطوط ايرفلوت 401 المتجهة إلى موسكو ، ورحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا، تأخر عن المواعيد الإقلاع المقررة لهم بجدول التشغيل، وذلك بسبب ظروف التشغيل. 
 
 

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