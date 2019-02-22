video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بيكر هيوز: عدد حفارات النفط في أمريكا ينخفض للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:00 م
بيكر هيوز: عدد حفارات النفط في أمريكا ينخفض للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع نفط أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع بعد أن سجل انتاج الخام في الولايات المتحدة أعلى مستوى له على الإطلاق، رافعا الصادرات الى مستوى قياسي والمخزونات إلى أعلى مستوى في أكثر من عام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من فبراير لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 853.

ومنذ بداية الشهر أوقفت شركات الحفر تشغيل تسعة حفارات نفطية. وهذه هى المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الحفارات لثلاثة أشهر متتالية منذ أكتوبر 2017، بعد أن تراجع بمقدار حفارين اثنين في ديسمبر  و23 حفارا في يناير .

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 799 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنتاج في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

لكن بضع شركات للحفر قالت إنها تخطط لوقف تشغيل حفارات نفطية في 2019 فيما يرجع جزئيا إلى توقعات بانخفاض أسعار الخام عن العام الماضي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسسة النفط الهندية توقع أول اتفاق لشراء 3 ملايين طن بترول أمريكي

بترول أبو قير تنتج 280 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال النصف الأول من العام المالى

شركة بترول إيطالية تشيد بقدرات مصر.. وتؤكد: دولة استراتيجية لأنشطتنا

نفط

حقول نفط

بترول

الولايات المتحدة الامريكية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة