بيكر هيوز: عدد حفارات النفط في أمريكا ينخفض للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع بعد أن سجل انتاج الخام في الولايات المتحدة أعلى مستوى له على الإطلاق، رافعا الصادرات الى مستوى قياسي والمخزونات إلى أعلى مستوى في أكثر من عام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من فبراير لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 853.

ومنذ بداية الشهر أوقفت شركات الحفر تشغيل تسعة حفارات نفطية. وهذه هى المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الحفارات لثلاثة أشهر متتالية منذ أكتوبر 2017، بعد أن تراجع بمقدار حفارين اثنين في ديسمبر و23 حفارا في يناير .

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 799 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنتاج في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

لكن بضع شركات للحفر قالت إنها تخطط لوقف تشغيل حفارات نفطية في 2019 فيما يرجع جزئيا إلى توقعات بانخفاض أسعار الخام عن العام الماضي.