بعد نجاح مفاوضات إنشائها.. الخريطة التفصيلية للمنطقة الروسية × 10 معلومات

كتبت- هبة حسام

نجحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنهاء المفاوضات حول إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والمقرر تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، والذى يرأس وفد رفيع المستوى فى زيارة لـ "موسكو" هذه الأيام، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى، ممثلاً فى مركز الصادرات الروسى، على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية، على أن يتم الانتهاء منها قبل إبريل المقبل.

وبعدما تم الإعلان رسمياً عن إنهاء المفاوضات حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، وتأسيس شركة لها، نقدم 10 معلومات عن الجدول الزمنى لتنفيذ المنطقة الروسية، وفقا للخريطة التفصيلية للمنطقة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها.

1- إجمالى مساحة المنطقة الصناعية الروسية 5.25 مليون متر مربع.

2- تنفذ على 3 مراحل خلال الفترة من 2019-2031 باستثمارات 6.9 مليار دولار.

3- تشمل المنطقة الروسية مبانى صناعية وأخرى سكنية وترفيهية واجتماعية.

4- تقام المبانى الصناعية على مساحة 495 ألف متر من إجمالى مساحة المرحلة الأولى البالغة 1 مليون متر مربع.

5- ترتفع المساحة التى ستنفذ عليها المبانى الصناعية إلى 695 ألف متر مربع فى المرحلة الثانية والتى يبلغ إجمالى مساحتها 1.60 مليون متر مربع.

6- تصل مساحة المبانى الصناعية فى المرحلة الثالثة إلى مليون و 150 ألف متر مربع من إجمالى مساحة تلك المرحلة، البالغة 2.65 مليون متر مربع.

7- تبدأ المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الروسية بمبان سكنية على مساحة 10 آلاف متر مربع من إجمالى مساحة تلك المرحلة.

8- ترتفع مساحة المبانى السكنية إلى 163 ألف متر مربع فى المرحلة الثانية، وفى المرحلة الثالثة ستصل إلى 270 ألف متر مربع.

9- يصل إجمالى المساحة التى ستقام عليها المبانى الصناعية على مستوى مساحة المنطقة الإجمالية إلى 2.8 مليون متر مربع.