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بعد مواجهات "الحجور"..قبائل بنى مفتاح تتصدى للحوثى

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:33 م
بعد مواجهات "الحجور"..قبائل بنى مفتاح تتصدى للحوثى قبائل بنى مفتاح
إيمان حنا
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تصاعدت حدة التوتر في مديرية القفر بمحافظة إب وسط اليمن، عقب مواجهات بين قبائل بني مفتاح ومليشيات الحوثي الموالية لإيران، بعد أن حاولت تجنيد أبناء القبيلة بالقوة، يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد مواجهات ملتهبة بين قبائل حجور فى محافظة حجة والحوثيين الذين فرضوا عزلة على المنطقة.

 

وأفادت مصادر محلية بسقوط قتلى وجرحى خلال مواجهات بين قبائل بني مفتاح ومليشيات الحوثي الموالية لإيران، إثر محاولة المتمردين تجنيد أبناء القبيلة بالقوة، وهو ما رفضته الأخيرة.

 

وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية حاولت تجنيد أحد أبناء القبيلة بالقوة في صفوفها. وبعد رفض أبناء القبيلة، قامت الميليشيات الانقلابية بقتله، لتندلع اشتباكات قتل فيها ثلاثة من الحوثيين


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اليمن

الحوثيين

قبائل بنى مفتاح

انتهاكات الحوثى




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