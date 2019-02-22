بروتوكول تعاون بين "الزراعيين" و"المهندسين اللبنانيين" للاستفادة من خبرات مصر

وقع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين اللبنانيين بخدمة الاهداف المشتركة لتدريب المهندسين اللبنانيين على التقنيات الحديثة فى الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وقال خليفة فى تصريحات له على هامش التوقيع بالعاصمة اللبنانية بيروت ان الاتفاقية تهدف الي رفع قدرات المهندسين الزراعيين والتدريب المستمر لرفع كفاءة اداء المهندسين الزراعيين وتفعيل التعاون المشترك بين نقابة المهن الزراعية ونظيرتها اللبنانية مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال توفير الخبرات المصرية للجانب اللبناني المرتبطة بالمشروعات الزراعية المصرية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية وتم تنفيذ الكثير منها بمختلف المناطق.

وأضاف نقيب الزراعيين، أنه بموجب الاتفاقية المشتركة بين النقابة ونظيرتها اللبنانية، فتشمل أيضا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال مشروعات الصوب الزراعية، ومشروعات الاستزراع السمكى، وآليات نقل هذه الخبرات إلى الجانب اللبنانى، وتقديم الخبرات اللازمة لتطوير العمل الزراعي المشترك دعما للعلاقات المصرية اللبنانية في القطاع الزراعى، وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة بما يحقق زيادة في معدلات التبادل التجاري للسلع الزراعية بين البلدين كأحد أولويات العلاقات المتميزة بين مصر ولبنان.

وأوضح "خليفة"، أن الاتفاقية تستهدف ايضا تعزيز التعاون العلمي والتدريب بين النقابتين من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة في مختلف المجالات وتنظيم زيارات متبادلة وعقد المؤتمرات المتخصصة والتى تهدف الي تطوير القطاع الزراعى.

وأشار نقيب الزراعيين انه وفقا لآليات التعاون بين النقابتين المصرية واللبنانية فتشمل تنظيم الدورات التدريبية يما يتناسب مع اولويات وحاجات المهندسين في النقابتين والاستفادة من الخبرات العلمية والفنية والبنية التحتية المتوفرة لدي نقابة المهندسين فى بيروت.

وأوضح خليفة أنه تم الاتفاق بين الطرفين علي التشاور المستمر في مختلف مجالات الاهتمام المشترك لتعزيز جهود التعاون وتطويره وتحسين كفاءته والتنظيم المشترك للدورات التدريبية واللقاءات العلمية بهدف تعزيز وتأهيل الكوادر الوطنية والعربية فى مجالات العمل المشترك.

وأشار خليفة نقيب الزراعيين إلى أن برامج التنفيذ لبروتوكول التعاون المشترك تتم من خلال مجالات التعاون وابياته باعتبارها الاطار العام بين الطرفين ومرجعا لكل اتفاق تنفيذي يتم الاتفاق عليه في المراحل المقبلة ويتم ايضا وضع برنامج تنفيذى للدورات التدريبية بين الجهات المعنية لدى النقابتين.

ولفت نقيب الزراعيين، إلى أنه بموجب الاتفاقية يمكن ان تشارك أطرافا اخري من المنظمات الهندسية في الدورات المنفذة بموجب هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تفعيل العمل النقابى المشترك بين النقابات المهنية فى مصر ولبنان.