بدء المرحلة الثانية من الكشف عن السمنة والتقزم بين طلاب المدارس أول مارس

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس الابتدائية، ستبدأ من 1 إلى 20 مارس، وتشمل 11 محافظة، وتستهدف 3 ملايين طالب تضم 17 عيادة فى 9 آلاف مدرسة.

وقالت الدكتورة ريهام عادل مدير حملة الكشف عن الأمراض غير المعدية، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظات فى المرحلة الثانية ستشمل "القاهرة والسويس والإسماعلية والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وشمال سيناء .

وأضافت الدكتورة ريهام عادل، أن الوزارة وفرت كافة الإمكانات والفرق الطبية، مؤكدًا أن جميع خدمات الحملة للطلاب بالمجان .