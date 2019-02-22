النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة قتيل مقابر أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة عامل عثر عليه الأهالى مقتولا فى منطقة مقابر 6 أكتوبر كما طلبت تحريات المباحث لكشف هوية المتهمين بإطلاق الرصاص عليه ومطابقة التحريات بنتائج تقرير الصفة التشريحية للجثة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بمقابر مدينة 6 أكتوبر.

انتقل العقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية، والمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابا بطلق نارى.

شكل العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر فريق بحث لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكب الجريمة، كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وعاين الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، وجمع الأدلة حول الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.