الممثل الخاص للسلطان قابوس يترأس وفد عمان بالقمة العربية الأوربية

كتب مصطفى عنبر

بناء على تكليف من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، يتوجه أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس ،يوم غد السبت إلى مصر ، لترؤس وفد السلطنة المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ يومي 24 و 25 من الشهر الجاري.

يرافق نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وفد رسمي يضم كلا من: بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، و الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، و الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، و السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين.

تعكس مشاركة السلطنة في أول قمة تعقد بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ودول الاتحاد الأوروبى، والتى تستضيفها مصر،الاهتمام بالإسهام في نجاح قمة شرم الشيخ والتي تبدأ أعمالها الأحد المقبل ، حيث يشارك خلالها رؤساء وقادة وممثلى الدول الأوروبية والعربية في بحث دعم التفاهم والتعاون بين العالم العربى وأوروبا ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتصحيح الأفكار الخاطئة لدى كل طرف عن الآخر.

كما تبحث القمة المرتقبة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول العربية والأوروبية مع التركيز على العلاقات التجارية والاستثمارات فى مجالى البنية التحتية والطاقة، بما فى ذلك الطاقة المتجددة.