video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 14 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:51 ص
المرور يضبط 14 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  14 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و7 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور تتصدى لفوضى الموتوسيكلات وتضبط 826 مركبة مخالفة بالمحافظات

المرور يضبط 4230 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور القاهرة

سيارات متروكة

اخبار مصر

حملات مرورية

اوناش المرور




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة