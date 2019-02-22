"القوى العاملة": المؤتمر الأوروبى بأثنيا بحث حل مشاكل الصيادين المصريين

أوصى المؤتمر الأوروبى الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا، لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبى وكيفية التعامل معها، بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبى ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية .

وذكر بيان لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالى أشرف فؤاد إلى أن مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان عرضت على المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية فى أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه .

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددًا على ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.