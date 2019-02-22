video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"القوى العاملة": المؤتمر الأوروبى بأثنيا بحث حل مشاكل الصيادين المصريين

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:52 ص
"القوى العاملة": المؤتمر الأوروبى بأثنيا بحث حل مشاكل الصيادين المصريين محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أوصى المؤتمر الأوروبى الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا، لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبى وكيفية التعامل معها، بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبى ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية .

وذكر بيان لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالى أشرف فؤاد إلى أن مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان عرضت على المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

 وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية فى أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه .

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددًا على ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة:بحث التعاون مع "قومى المرأة" لتدريب سيدات الإسماعيلية على المهن

القوى العاملة تنجح فى حل خلاف عائلى بين مصريين بإيطاليا

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

الصيادين




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة