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خالد صلاح
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العراق يسلم الكويت رفات 300 أسير قتلوا فى تسعينيات القرن الماضى

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:01 ص
العراق يسلم الكويت رفات 300 أسير قتلوا فى تسعينيات القرن الماضى قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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كشف قائد شرطة محافظة البصرة العراقية وعضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين، رشيد فليح، اليوم الجمعة، عن تسليم الكويت رفات 300 أسير قتلوا بالعراق فى تسعينيات القرن الماضي.

وقال فليح، فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إنه تم العثور على رفات 300 أسير كويتى خلال السنوات الـ15 الماضية، وجرى تسليمها إلى بلادهم، لافتا إلى أن عدد المفقودين الكويتيين فى العراق بلغ 613 شخصا، مؤكدا، أن عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين لا تزال مستمرة، وكان أخرها فى محافظة ذى قار جنوبى العراق.

وكان مجلس الأمن الدولى قد حث العراق على مواصلة جهود البحث، بهدف حل مسائل المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى، منذ عام 1991.

 

 


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الكويت

رفات أسرى

سياسة




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