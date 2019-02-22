video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: عودة رعايانا النازحين فى سوريا تتم تحت إشرافنا

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:00 ص
العراق: عودة رعايانا النازحين فى سوريا تتم تحت إشرافنا عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخميس، أن عودة النازحين العراقيين فى سوريا تتم بإشرافها وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين ومفوضية حقوق الإنسان والجهات الأمنية والحكومية الأخرى.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنها تتابع تطور الأحداث فى المنطقة الحدودية العراقية-السورية وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع الأمنى الداخلى للعراق، مؤكدة استنفار مواردها العسكرية كافة فى هذه المنطقة من خلال الرصد والمراقبة لمواجهة كل التداعيات المحتملة لمنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد وصد أى تعرض على القوات المرابطة.

وشددت القيادة على عدم التهاون فى مسألة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومنع تأثيره على الوضع الأمنى الداخلية وأنها من أولوياتها القصوى، نافية وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول والأراضى السورية.

وأشارت القيادة إلى أن البت بموضوع عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول يخضع للدراسة والتمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنيًا وإنسانيًا، ونشرت عدد من وسائل الإعلام أنه تم بدء نقل سكان مخيم الهول فى سوريا إلى العراق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 6 فى تفجيرين بشمال غرب سوريا

وسائل إعلام فرنسية تؤكد مقتل إرهابى نفذ اعتداءات باريس 2015 على حدود سوريا

العراق

رعايانا النازحين

أخبار سوريا

سوريا




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

8 جرائم إرهابية حددت كاميرات المراقبة مرتكبيها.. تفجير دار القضاء والكنيسة البطرسية أبرزها.. تتبع خط سير إرهابى الدرب الأحمر آخرها.. وخبير أمنى: الكاميرا دليل إثبات الجرائم وعين من عيون الأمن

8 جرائم إرهابية حددت كاميرات المراقبة مرتكبيها.. تفجير دار القضاء والكنيسة البطرسية أبرزها.. تتبع خط سير إرهابى الدرب الأحمر آخرها.. وخبير أمنى: الكاميرا دليل إثبات الجرائم وعين من عيون الأمن

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة