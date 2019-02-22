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الجمعة، 22 فبراير 2019 12:35 م
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الصين تعلن معارضتها التدخل العسكرى فى فنزويلا

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:09 م
الصين تعلن معارضتها التدخل العسكرى فى فنزويلا رئيس الصين
أ ش أ
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أكدت الصين اليوم الجمعة معارضتها التدخل العسكرى فى فنزويلا، وأى أعمال من شأنها التسبب فى إحداث توترات أو اضطرابات هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - إن المساعدات الإنسانية يجب آلا يتم إدخالها بالقوة إلى فنزويلا خشية أن يتسبب ذلك فى أعمال عنف، مشيرا إلى أن الحكومة الفنزويلية "ظلت هادئة وتمارس ضبط النفس" ومنعت بشكل فعال حدوث اشتباكات على نطاق واسع.


وأضاف شوانغ "إذا تم إدخال ما يسمى بمواد الإغاثة الإنسانية بالقوة إلى فنزويلا، ونتج عن ذلك عنف ومصادمات، فسيكون لهذا الأمر عواقب وخيمة، وهو ما لا يرغب أحد فى حدوثه".


وكان رئيس برلمان فنزويلا خوان جوايدو، الذى نصب نفسه رئيسا لفنزويلا، وقع - فى وقت سابق - أول مرسوم "رئاسي"، أجاز فيه إدخال مساعدات أمريكية للبلاد.


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