الصين تدعو مجلس الأمن إلى تعديل العقوبات على جمهورية أفريقيا الوسطى

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أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" أن بكين تدعم مجلس الأمن الدولى فى تعديل العقوبات ذات الصلة على جمهورية أفريقيا الوسطى، بما يتفق مع تطورات الأوضاع هناك.

وقال شيوى –فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى جمهورية أفريقيا الوسطى نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة "فى ظل تغير الوضع فى جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الأفضل، فإن الصين تدعم المجلس فى بحث الأوضاع على أرض الواقع، وأخذ إرادة البلاد وحاجتها فى الاعتبار، لتعديل العقوبات ذات الصلة".



وأضاف "فرض عقوبات على جمهورية أفريقيا الوسطى يهدف إلى استعادة الاستقرار الوطنى والقانون والنظام فى البلاد خلال وقت قريب.. وإن الأولوية فى الوقت الراهن هى مساعدة البلاد فى تحقيق السلام والمصالحة".



وتابع شيوى "يجب أن يظل المجلس موحدا، ويوفر الظروف اللازمة لتغيير الوضع فى جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الأفضل".



وكانت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى و14 جماعة مسلحة وقعوا اتفاقية سلام فى العاصمة (بانجي) فى السادس من شهر فبراير الجاري.