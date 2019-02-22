video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تدعو مجلس الأمن إلى تعديل العقوبات على جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:01 ص
الصين تدعو مجلس الأمن إلى تعديل العقوبات على جمهورية أفريقيا الوسطى مجلس الأمن
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" أن بكين تدعم مجلس الأمن الدولى فى تعديل العقوبات ذات الصلة على جمهورية أفريقيا الوسطى، بما يتفق مع تطورات الأوضاع هناك.

وقال شيوى –فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى جمهورية أفريقيا الوسطى نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة "فى ظل تغير الوضع فى جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الأفضل، فإن الصين تدعم المجلس فى بحث الأوضاع على أرض الواقع، وأخذ إرادة البلاد وحاجتها فى الاعتبار، لتعديل العقوبات ذات الصلة".


وأضاف "فرض عقوبات على جمهورية أفريقيا الوسطى يهدف إلى استعادة الاستقرار الوطنى والقانون والنظام فى البلاد خلال وقت قريب.. وإن الأولوية فى الوقت الراهن هى مساعدة البلاد فى تحقيق السلام والمصالحة".


وتابع شيوى "يجب أن يظل المجلس موحدا، ويوفر الظروف اللازمة لتغيير الوضع فى جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الأفضل".


وكانت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى و14 جماعة مسلحة وقعوا اتفاقية سلام فى العاصمة (بانجي) فى السادس من شهر فبراير الجاري.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين: نرى"إمكانات هائلة" فى الاقتصاد السعودى ونريد المزيد من التعاون

صندوق الاستثمارات السعودى يوقع مذكرة تفاهم بشأن الطاقة المتجددة مع الصين

إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان لتعزيز العلاقات الثقافية بين الصين والسعودية

مجلس الأمن

الصين

أفريقيا الوسطى




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة