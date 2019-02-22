الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

يكون الملايين من هواة الفلك والمغرمين بالظواهر الفلكية خلال ساعات على موعد مع واحدة من أهم وأغرب الظواهر الفلكية التى حيرت العلماء، وهى ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، والتى يحرص العلماء والباحثون على متابعتها، وكذلك يحرص الآلاف من السياح على متابعتها .

وتبدأ الظاهرة بعد شروق شمس صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة 6:20 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6:42 صباحًا لتستمر حوالى 22 دقيقة، حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد، وهى اللحظات التى يترقبها الآلاف من السائحين من كل أنحاء العالم .

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن مجموعة علمية من قسم أبحاث الشمس والفضاء وقسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية متواجد حاليًا بأسوان وتتوجه إلى أبو سمبل لرصد الحدث العلمى بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل مصطحبين معهم مجموعة كبيرة من الأجهزة والتليسكوبات لرصد وتوثيق الظاهرة، لافتًا إلى أن الفرق العلمية عقدت بالتعاون مع وزارة الآثار ممثلة فى متحف النوبة ومنطقة آثار أسوان وأبو سمبل ووزارة الرى ممثلة فى متحف النيل ندوات علمية للتعريف بالظاهرة ودلالاتها.