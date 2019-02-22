الرئيس النمساوى يؤكد دراسته لمشروع قانون الاعتقال الوقائى لطالبى اللجوء

فيينا /أ ش أ/

وعد الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، اللاجئين بأنه إذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون الاعتقال الوقائى لطالبى اللجوء، بأنه سوف يفحص هذا الأمر مع مستشاريه القانونيين.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس النمساوى، الخميس لأحد بيوت استضافة اللاجئين فى فيينا لتفقد العمل التطوعى المقدم لرعاية اللاجئين فى هذا البيت.

وأشار إلى أن الحبس الاحتياطى لطالبى اللجوء هو محل دراسة وخلاف بين الائتلاف الحكومى بحزبيه الشعب والحرية وأنه مازال قيد البحث.

يذكر أن الحكومة النمساوية تبحث التقدم للبرلمان بمشروع قانون يتيح اعتقال طالبى اللجوء ذوى الميول الإجرامية والذين يهددون أمن المجتمع.