الديوان الملكي السعودى : وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز

الرياض - واس

أعلن الديوان الملكى السعودى منذ قليل وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود ، وجاء نص بيان الديوان على النحو التالى : انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود وسيصلى عليها إن شاء الله اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440ه، بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.