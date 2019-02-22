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الديوان الملكي السعودى : وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:42 م
الديوان الملكي السعودى : وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز الديوان الملكى السعودي
الرياض - واس
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أعلن الديوان الملكى السعودى منذ قليل وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود ، وجاء نص بيان الديوان على النحو التالى : انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود وسيصلى عليها  إن شاء الله  اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440ه، بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 


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