الداخلية تداهم مصنعين غير مرخصين لتصنيع المبيدات والأسمدة الزراعية

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة، حملة أمنية نجحت خلالها فى ضبط 365 قضية متنوعة، أبرزها ضبط مصنعين "غير مرخصين" لإنتاج وتصنيع المبيدات والأسمدة الزراعية بالقاهرة والبحيرة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمراقبة أسواق التصنيع والإنتاج والتداول والإتجار غير المشروع فى المواد الغذائية والغش التجارى وخاصة فى مجال مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى من الأسمدة والأعلاف والمخصبات الزراعية والمبيدات الزراعية المغشوشة والمحظور تداولها، لما لها من آثار سلبية مباشرة على الإنتاج الزراعى والصحة العامة على المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط مخالفات المصانع بنطاق محافظتى "القاهرة، البحيرة"، أسفـرت جهودهـا خلال 24 ساعة عن ضبط (365) قضية متنوعة فى مجال عمل الإدارة .

وضطبت أجهزة الأمن مصنع غير مرخص للمبيدات الزراعية وبداخله 4 مخازن بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط مصنع مبيدات زراعية "غير مرخص" في النوبارية وبه (4) مخازن ، ملك المدعو "مجدى.ش.م" مواليد 1979 ومقيم بدائرة مركز كفر الزيات بالغربية، وضبط بداخله: خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبأة الأسمدة والمخصبات ، عبارة عن (2 ميزان ديجيتال – 3 ماكينة تعبئة – 3 ماكينة تغليف – سير كهربائى – 2 ماكينة خياطة"، و كميات هائلة من الإستيكرات والعبوات الفارغة ومدون عليها علامات تجارية خاصة بشركات دولية ومحلي، و كمية من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر وزنت 56 طن "مغشوشة، مقلدة، مجهولة البيانات، وغير مرخصة .

ونجحت الجهود الأمنية في ضبط مصنع "غير مرخص" للأسمدة والمخصبات الزراعية بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

و تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة من ضبط مصنع "غير مرخص" لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية، كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، ملك المدعو "أحمد .خ.إ" سن 25 مقيم زهراء المعادى، ويديره"محمد .ز.ح" سن 25 ومقيم مركز الفتح بأسيوط .. وضبط بداخله خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة الأسمدة والمخصبات، عبارة عن (5 ماكينة خلط – ماكينة خياطة – مطحنة كهربائية – ماكينة تعبئة"، و كميات كبيرة من العبوات الفارغة منسوبة لعدد من الشركات المتخصصة فى ذات المجال، و كمية كبيرة من المواد الحجرية تزن (500 طن) التى تستخدم فى عملية التصنيع "مغشوشة، مقلدة، مجهولة المصدر، بدون ترخيص".