وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "لا جدوى من الثقة بهذه التصريحات أيا كان مصدرها، لأنها تصريحات سيتم تفنيدها في اليوم التالي من قبل قوى سياسية أخرى".



وتابعت زاخاروفا "لا تزال السلطات الأمريكية تفتقر إلى تصور حقيقي لاستراتيجيتها في المنطقة، ولم تقدّم حتى الآن رؤية واضحة (لهذه الاستراتيجية) ذات معايير زمنية ونوعية دقيقة وأهداف ومهمات".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ديسمبر الماضي البدء بسحب قوات بلاده من سوريا، دون أن يحدد موعد إتمام هذه العملية، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعتزم إبقاء فريق لحفظ السلام في سوريا قوامه 200 عسكري تقريبا، بعد انسحاب نحو ألفي جندي أمريكي من هناك.