الحماية المدنية تنقذ خادمة حاولت النزول من "بلكونة" شقة بحبل "ملايات"

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة النزهة برئاسة أحمد يوسف التحقيق فى واقعة محاولة خادمة النزول من "بلكونة" شقة بالطابق الرابع من خلال التسلق بـ"ملايات".

تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالى أفادوا فيه بمشاهدتهم سيدة، تحاول النزول من "بلكونة" شقة بالطابق الرابع بمنطقة النزهة، عن طريق التسلق بـ"ملايات"مما عرض حياتها للخطر.

وانتقلت رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمكنت من إنقاذ السيدة والهبوط بها إلى الطابق الأول، وتبين من التحريات والتحقيقات أن السيدة تعمل خادمة، وبرفقتها طفل ولم يتم معرفة عما إذا كان ابنها أم ابن أصحاب الشقة، وصنعت لنفسها حبلا من "الملايات" وحاولت التسلق والهبوط من" بلكونة الشقة"، تم التحفظ عليها وإحالتها لنيابة النزهة لمباشرة التحقيق معها، والوقوف على أسباب نزولها بهذه الطريقة ما يعرض حياتها وحياة الطفل للخطر.